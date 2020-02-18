Австралия выделит 1,3 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Правительство Австралии выделит 2 миллиона австралийских долларов (1,3 миллиона долларов США) на разработку вакцины против нового типа коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в заявлении на сайте премьер-министра страны Скотта Моррисона.

"Приоритетом нашего правительства является обеспечение безопасности жителей Австралии, и эти два миллиона долларов помогут в разработке вакцины от коронавируса", - сообщается в заявлении.

Отметим, что на данный момент на территории Австралии подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, вирус был обнаружен более чем у 20 австралийцев, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.