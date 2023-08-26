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Австралия, США, Филиппины и Япония провели военные учения

Австралия, США, Филиппины и Япония провели военные учения Военнослужащие Австралии, США, Филиппин и Японии провели учения с участием боевых кораблей в Южно-Китайском море у побережья Манилы.
Другие страны
26 августа 2023 г. 10:36
Австралия, США, Филиппины и Япония провели военные учения

Военнослужащие Австралии, США, Филиппин и Японии провели учения с участием боевых кораблей в Южно-Китайском море у побережья Манилы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

От Японии в маневрах были задействованы эсминцы Izumo и Samidare, от США - прибрежный боевой корабль USS Mobile, от Австралии - десантно-вертолётоносный корабль-док Canberra, фрегат Anzac, а также истребитель F-35A. Филиппины направили на учения десантный корабль Davao Del Sur. Ожидается, что эсминцы Izumo и Samidare будут находиться в порту Манилы до 31 августа.

Цель учений заключалась в усилении сотрудничества между военными четырех стран. Между тем, как подчеркивает Kyodo, маневры были организованы с учетом растущей активности Китая в регионе.

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Версия на английском языке Japan, US, Australia, Philippines conduct joint naval drills

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