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Австралия спишет вертолеты Taipan после крушения, в котором погибли военные

Австралия спишет вертолеты Taipan после крушения, в котором погибли военные Министерство обороны Австралии досрочно выводит из эксплуатации вертолеты ВВС MRH-90 Taipan после аварии воздушного судна такого типа, в результате которой погибли четыре военнослужащих страны.
Другие страны
29 сентября 2023 г. 07:37
Австралия спишет вертолеты Taipan после крушения, в котором погибли военные

Министерство обороны Австралии досрочно выводит из эксплуатации вертолеты ВВС MRH-90 Taipan после аварии воздушного судна такого типа, в результате которой погибли четыре военнослужащих страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава оборонного ведомства Ричард Марлз.

По его словам, эксплуатация MRH-90 Taipan, приостановленная после аварии, "не будет возобновлена до даты их запланированного списания в декабре 2024 года".

"Правительство сосредоточено на введении в строй нового парка военных вертолетов UH-60M Black Hawk, первая партия которых уже прибыла в Австралию и принята на вооружение", - указал министр в заявлении, распространенном Минобороны. Австралия ранее приобрела у США 40 вертолетов UH-60M Black Hawk.

Марлз уточнил, что до получения всех закупленных UH-60M Black Hawk австралийские ВВС будут эксплуатировать вертолеты CH-47F Chinook, Tiger и MH 60R Seahawk.

"Этот парк надежно обеспечит боеспособность наших ВВС, а с 2025 года на вооружение будут также приняты новые вертолеты AH-64E Apache", - сказал он.

Вертолет австралийских ВС разбился 28 июля недалеко от острова Гамильтон во время тренировочной миссии, проводимой совместно с американскими военными в рамках учений Talisman Sabre 2023. На борту находились четыре члена экипажа, останки которых были обнаружены в ходе подводной поисковой операции 18 августа. Минобороны Австралии проводит расследование причин и обстоятельств крушения, которое, как ожидается, будет завершено в 2024 году.

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