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Австралия снимает ограничения на въезд

Австралия снимает ограничения на въезд Путешествующим в Австралию больше не нужно будет заполнять цифровую пассажирскую декларацию (DPD), чтобы подтвердить свой статус вакцинации от COVID-19.
Другие страны
4 июля 2022 г. 07:57
Австралия снимает ограничения на въезд

Путешествующим в Австралию больше не нужно будет заполнять цифровую пассажирскую декларацию (DPD), чтобы подтвердить свой статус вакцинации от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщатся на сайте австралийского правительства. Новые изменения в Закон о биобезопасности вступают в силу с 6 июля 2022 года.

«Это отличная новость для семей, возвращающихся домой после школьных каникул, которым теперь не нужно использовать DPD», — заявила министр внутренних дел Клэр О'Нил.

Изменения в Законе о биобезопасности также означают, что все обладатели визы могут путешествовать по Австралии.

«Отмена этих требований не только сократит задержки в наших аэропортах, но и побудит больше путешественников посетить страну, а квалифицированных работников рассмотреть ее как место трудоустройства», — указала О'Нил.

Те, кто прибывает в Австралию по морю, также освобождены от заполнения декларации о морском путешествии. Авиакомпании, операторы круизных лайнеров и другие страны могут по-прежнему предъявлять особые требования для путешественников.

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