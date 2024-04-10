Австралия рассмотрит вопрос о признании палестинского государства

Австралия готова обсуждать возможность признания палестинского государства на международном уровне и считает это способом добиться устойчивого мира.

Австралия готова обсуждать возможность признания палестинского государства на международном уровне и считает это способом добиться устойчивого мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

По словам главы МИД, мир на Ближнем Востоке может быть достигнут только при условии "существования двух государств, при котором палестинское государство будет соседствовать с Государством Израиль".

"Истина заключается в том, что безопасное и процветающее будущее как для израильтян, так и для палестинцев наступит только при условии создания двух государств, признания ими права друг друга на существование, на существование палестинского государства рядом с Государством Израиль", - подчеркнула она, отметив, что Канберра участвует в международном обсуждении вопроса о признании Палестины.