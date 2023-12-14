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Австралия рассматривает запрос США об отправке военного корабля в Красное море

Австралия рассматривает запрос США об отправке военного корабля в Красное море Власти Австралии рассматривают запрос США об отправке военного корабля в Красное море в связи с участившимися нападениями хуситов на коммерческие суда в этом регионе.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 12:42
Австралия рассматривает запрос США об отправке военного корабля в Красное море

Власти Австралии рассматривают запрос США об отправке военного корабля в Красное море в связи с участившимися нападениями хуситов на коммерческие суда в этом регионе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в четверг общественная телекомпания Австралии ABC News.

"Правительство Австралии рассматривает запрос США на отправку военного корабля в Красное море", - сказал телекомпании главный государственный казначей страны Джим Чалмерс.

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, несмотря на то, что рассмотрение запроса со стороны Вашингтона, Австралия продолжит уделять особое внимание военно-морским усилиям в области безопасности в собственном регионе.

"Я хочу подчеркнуть, что фокус наших усилий остается непосредственно на нашем регионе и на развертывании регионального присутствия, которое мы продолжаем уже несколько месяцев", - отметил Марлес.

Накануне пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер заявил, что международное сообщество должно поддержать работу оперативной группы по защите кораблей в Красном море.

Ранее две ракеты были запущены по танкеру недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива с контролируемой хуситами территории Йемена, но обе не попали в цель. Судно, которому удалось избежать удара, - танкер Ardmore Encounter, идущий под флагом Маршалловых островов из Индии в сторону Суэцкого канала, на его борту находится вооруженная охрана.

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Версия на английском языке Australia considering US request to send warship to Red Sea

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