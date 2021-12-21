Австралия рассматривает новый подход к борьбе с COVID-19

Австралия испытывает новый подход к борьбе с COVID-19, призывая людей к ответственности

Австралия испытывает новый подход к борьбе с COVID-19, призывая людей к ответственности, сообщает Report со ссылкой на CNN.

В связи с новой волной коронавируса, когда омикрон-штамм представляет новую угрозу, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон созвал экстренное заседание Национального кабинета министров: “Мы должны преодолеть тяжелую руку правительства и относиться к австралийцам как к взрослым", - сказал Моррисон на пресс-конференции в Квинсленде во вторник. "Мы должны перейти от культуры мандатов к культуре ответственности. Вот как мы будем жить с вирусом в будущем", - сказал он.

Между тем, согласно CNN, органы здравоохранения Квинсленда предупредили во вторник, что каждые два дня наблюдается удвоение числа случаев заболевания, все большее число из которых является вариантом омикрона. При этом, они отметили, что будут продолжать ослаблять карантинные ограничения.

Тем временем, Новый Южный Уэльс сообщил о 3057 новых случаях COVID-19, что является рекордным показателем за сутки в стране.

По данным министерства здравоохранения Австралии, 90,6% жителей этой страны в возрасте 16 лет и старше прошли двойную вакцинацию, отмечает CNN.

Как ранее Report сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения омикрон-штаммом, то есть ранее переболевшие COVID-19 могут легче заразиться омикрон-штаммом по сравнению с другими вариантам вируса.