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Австралия расширила санкции против Ирана

Австралия расширила санкции против Ирана Австралия расширила санкции в отношении Ирана, объяснив такое решение нарушением прав человека в нем, в черный список включены пять иранских граждан.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 07:59
Австралия расширила санкции против Ирана

Австралия расширила санкции в отношении Ирана, объяснив такое решение нарушением прав человека в нем, в черный список включены пять иранских граждан.

Как передает Report, об этом сообщила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

"В ознаменование второй годовщины трагической гибели Махсы Амини правительство Австралии вводит адресные экономические санкции и запрет на въезд в страну в отношении еще пяти иранских граждан. В число тех, против кого сегодня были введены ограничительные меры, вошли высокопоставленные сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов", - говорится в заявлении.

Также министр отметила, что Австралия ввела адресные санкции в отношении 195 иранских граждан и предприятий. "Эти меры свидетельствуют о нашей решимости привлечь Иран к ответственности за нарушения прав человека", - заявила она.

Согласно официальной версии, полиция в сентябре 2022 года задержала 22-летнюю Махсу Амини за неправильное ношение хиджаба. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

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