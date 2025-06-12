Австралия рассчитывает на поставку американских субмарин

Министр обороны Австралии рассчитывает на поставку американских субмарин

Австралийский министр обороны Ричард Марлз в четверг заявил, что процесс пересмотра США соглашения о поставках Австралии атомных подводных лодок (АПЛ) является нормальной практикой с учетом заключения договора еще при предыдущей американской администрации, в 2021 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Я думаю, что новая администрация имеет полное право на изучение этого вопроса. Мы приветствуем это, и продолжим работу", - сказал он.

Марлз добавил, что Британия также провела проверку соглашения.

Оборонное партнерство AUKUS было заключено между Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 года с целью укрепления безопасности и оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках соглашения страны планировали совместно разрабатывать передовые военные технологии, включая создание а‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​томных подводных лодок для Австралии в неядерном оснащении.