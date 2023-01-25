Австралия присоединилась к добивающимся трибунала над властями России странам

Глава министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила о присоединении страны к группе государств, требующих уголовной ответственности властей России.

Глава министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила о присоединении страны к группе государств, требующих уголовной ответственности властей России.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, она написала об этом в своем Twitter-аккаунте.

"Австралия присоединилась к ключевой группе партнеров, чтобы гарантировать, что руководство России будет привлечено к ответственности", - сообщила глава австралийского внешнеполитического ведомства.

По ее мнению, такое решение дополнит ту поддержку, которую Австралия оказывает Киеву в Международном уголовном суде в Гааге и в Международном суде ООН.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом создать специальный трибунал по Украине и использованию активов РФ для репараций.