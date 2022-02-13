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Австралия приостановила работу посольства в Украине

Австралия приостановила работу посольства в Украине Министерство иностранных дел Австралии распорядилось приостановить работу посольства в Киеве.
Другие страны
13 февраля 2022 г. 03:47
Австралия приостановила работу посольства в Украине

Министерство иностранных дел Австралии распорядилось приостановить работу посольства в Киеве.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, правительство распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и временно остановило работу нашего посольства в Киеве", - информировал МИД. Решено организовать временное представительство Австралии во Львове.

Внешнеполитическое ведомство вновь рекомендовало австралийским гражданам незамедлительно покинуть территорию Украины.

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