Австралия приостановила работу посольства в Украине

Министерство иностранных дел Австралии распорядилось приостановить работу посольства в Киеве.

Министерство иностранных дел Австралии распорядилось приостановить работу посольства в Киеве.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, правительство распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и временно остановило работу нашего посольства в Киеве", - информировал МИД. Решено организовать временное представительство Австралии во Львове.

Внешнеполитическое ведомство вновь рекомендовало австралийским гражданам незамедлительно покинуть территорию Украины.