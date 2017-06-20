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    Австралия приостановила авиаудары по Сирии

    Минобороны Австралии: Мы временно прекратили операцию, руководствуясь мерами предосторожности

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Австралия решила приостановить нанесение авиаударов в Сирии в связи со сбитым ВВС США сирийским истребителем. Как сообщает Report cо ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении минобороны Австралии.

    В ведомстве отметили, что "временно прекратили операцию, руководствуясь мерами предосторожности".

    Вечером 18 июня минобороны Сирии заявило, что самолет ВВС страны был сбит в районе Ракки во время выполнения задач против боевиков ИГ. Коалиция во главе с США подтвердила уничтожение самолета.

    В связи с этим 19 июня минобороны России заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о безопасности полетов в Сирии.

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