Австралия приостановила авиаудары по Сирии

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Австралия решила приостановить нанесение авиаударов в Сирии в связи со сбитым ВВС США сирийским истребителем. Как сообщает Report cо ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении минобороны Австралии.

В ведомстве отметили, что "временно прекратили операцию, руководствуясь мерами предосторожности".

Вечером 18 июня минобороны Сирии заявило, что самолет ВВС страны был сбит в районе Ракки во время выполнения задач против боевиков ИГ. Коалиция во главе с США подтвердила уничтожение самолета.

В связи с этим 19 июня минобороны России заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о безопасности полетов в Сирии.