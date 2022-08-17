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Австралия прекратила сдавать в аренду землю для российского посольства

Австралия прекратила сдавать в аренду землю для российского посольства Национальное управление капитала (NCA) Австралии сообщила о том, что расторгает договор аренды с Россией для ее посольства в Канберре.
Другие страны
17 августа 2022 г. 13:43
Австралия прекратила сдавать в аренду землю для российского посольства

Национальное управление капитала (NCA) Австралии сообщила о том, что расторгает договор аренды с Россией для ее посольства в Канберре.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении NCA.

В Австралии приняли это решение из-за незавершения российских строительных работ, которые длились 11 лет. Российская дипмиссия назвала это "беспрецедентным и крайне нежелательным шагом".

"NCA управляет дипломатическим участком от имени всех австралийцев. Квартал представляет собой элитный участок в центре Канберры, недалеко от озера Берли-Гриффин и здания австралийского парламента. Продолжающиеся незавершенные работы умаляют общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в Национальный капитал",— прокомментировала исполнительный директор NCA Салли Барнс.

Россия должна очистить участок в течение 20 дней после получения уведомления о прекращении. Также в сообщении говорится, что РФ "может в будущем подать новую заявку на новый участок посольства, которую NCA рассмотрит и оценит".

В дипмиссии России заявили о планах обратиться за юридической консультацией.

Сейчас посольство находится в пригороде Гриффита. Однако РФ планировало перенести его в столицу Австралии. В 2008 году Россия приобрела права на участок в Ярралумле. В 2011 году получила разрешение на проведение строительных работ, которые должны были завершится к 2014 году.

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Версия на английском языке Australia stops leasing land for Russian embassy

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