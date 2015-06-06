​Австралия предполагает разработку химоружия "Исламским государством"

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Террористическая организация "Исламское государство" ведет разработку химического оружия.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, заявила глава МИД Австралии Джулия Бишоп.

"Использование "Исламским государством" хлора и вербовка хорошо обученного персонала, в том числе с Запада, продемонстрировала намного более серьезные усилия в вопросе разработки химического оружия", - отметила министр.

Наряду с этим Бишоп заявила, что Австралия не сомневается, что Дамаск использовал ядохимикаты, включая зарин и хлор, в прошедшие четыре года.