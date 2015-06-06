 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Австралия предполагает разработку химоружия "Исламским государством"

    Использование ИГ хлора продемонстрировало намного более серьезные усилия в вопросе разработки химоружия

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Террористическая организация "Исламское государство" ведет разработку химического оружия. 

    Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, заявила глава МИД Австралии Джулия Бишоп.

    "Использование "Исламским государством" хлора и вербовка хорошо обученного персонала, в том числе с Запада, продемонстрировала намного более серьезные усилия в вопросе разработки химического оружия", - отметила министр.

    Наряду с этим Бишоп заявила, что Австралия не сомневается, что Дамаск использовал ядохимикаты, включая зарин и хлор, в прошедшие четыре года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi