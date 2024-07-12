Австралия предоставит Украине военную помощь почти на 170 млн долларов

Австралия предоставит Украине новый пакет военной помощи почти на 250 млн австралийских долларов (свыше 169 млн долларов).

Австралия предоставит Украине новый пакет военной помощи почти на 250 млн австралийских долларов (свыше 169 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил заместитель премьер-министра и министр обороны Австралии Ричард Марлес.

Новый пакет военной помощи включает ракеты ПВО, оружие класса "воздух-земля", противотанковое оружие, боеприпасы и партию ботинок.

"Поставка высокопроизводительных средств противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов класса "воздух-земля" представляет собой крупнейший пакет поддержки Австралии Украине и внесет огромный вклад в ее усилия по прекращению конфликта на ее условиях", - сказал он.

С учетом нынешнего пакета помощи объем военной помощи Австралии Украине с февраля 2022 года превысит 1,1 млрд австралийских долларов (свыше 744 млн долларов), а общая сумма помощи составит свыше 1,3 млрд австралийских долларов (свыше 879 млн долларов).