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Австралия предоставит Украине пакет помощи на сумму 73,5 млн долларов

Австралия предоставит Украине пакет помощи на сумму 73,5 млн долларов Правительство Австралии предоставит Украине пакет помощи на сумму 73,5 млн долларов, который включает 70 военных бронированных машин.
Другие страны
26 июня 2023 г. 09:34
Австралия предоставит Украине пакет помощи на сумму 73,5 млн долларов

Правительство Австралии предоставит Украине пакет помощи на сумму 73,5 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, согласно Reuters об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

Пакет военной помощи будет включать 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков и 14 прицепов. Также, Австралия продлит беспошлинный доступ для товаров, импортируемых из Украины, еще на 12 месяцев.

"Эта дополнительная поддержка будет иметь реальные изменения, помогая украинскому народу, который продолжает демонстрировать большое мужество перед лицом незаконной, неспровоцированной и безнравственной войны России", - сказал Албаниз.

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Версия на английском языке Australia to provide more armoured vehicles to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Avstraliya Ukraynaya 73,5 milyon dollarlıq yardım paketi verəcək

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