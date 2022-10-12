Австралия поддержит Украину подготовкой ее военнослужащих

Австралийское правительство рассматривает возможность обеспечения военной подготовки Украине в их войне с Россией.

Австралийское правительство рассматривает возможность поддержки Украины в войне с Россией проведением тренингов для украинских военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил во время телефонного разговора с президентом Зеленским.

"Это война не только за суверенитет Украины, это борьба за международное верховенство закона, за то, будут ли соблюдаться суверенные границы, и именно поэтому мир един в своей поддержке Украины против этой российской агрессии", - сказал Альбанезе.

Сообщения о том, где именно будет проходить военная подготовка еще неизвестно.

Также премьер-министр передал соболезнования украинскому народу в связи с недавними невинными жертвами российской агрессии, когда были нанесены множественные ракетные удары по гражданским объектам городов Украины.