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Австралия построит крупнейший флот со времен Второй мировой войны

Австралия построит крупнейший флот со времен Второй мировой войны Австралия обнародовала десятилетний план по удвоению своего флота крупных военных кораблей и увеличению расходов на оборону еще на 7 миллиардов долларов США на фоне ускоряющейся гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 05:46
Австралия построит крупнейший флот со времен Второй мировой войны

Австралия обнародовала десятилетний план по удвоению своего флота крупных военных кораблей и увеличению расходов на оборону еще на 7 миллиардов долларов США на фоне ускоряющейся гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как передает Report со ссылкой на агентство AFP, согласно плану, Австралия будет иметь флот из 26 крупных надводных боевых кораблей. Сейчас их число всего 11.

"Это самый большой флот, который у нас будет со времен окончания Второй мировой войны", - заявил министр обороны Ричард Марлес.

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Версия на азербайджанском языке Avstraliya İkinci dünya müharibəsindən bəri ən böyük donanma quracaq

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