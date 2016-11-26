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    Австралия подтвердила задержание в Турции самого разыскиваемого террориста

    Турецкие власти допросили Пракаша

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Австралии подтвердило задержание в Турции самого разыскиваемого террориста страны — боевика радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ) Нила Пракаша.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер.

    "Задержание человека, которым, как мы полагаем, является Пракаш, стало результатом тесного сотрудничества австралийских и турецких властей", — заявил пресс-секретарь правительства Австралии.

    Турецкие власти допросили Пракаша, Австралия направит формальный запрос о его экстрадиции.

    Пракаш считался самым высокопоставленным рекрутером ИГ в Австралии и был причастен к подготовке терактов, один из которых планировалось совершить 25 апреля прошлого года – в день национального праздника в честь ветеранов войн, которые вела Австралия

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