Австралия планирует передать Украине 30 бронемашин

Австралия обещала выделить Украине пакет военной помощи, включающий поставку бронемашин Bushmaster.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с австралийским премьером Энтони Альбанезе.
"Спасибо! Новый мощный оборонный пакет, включая 30 "Бушмастеров", - написал В. Зеленский в Telegram-канале о встрече с Альбанезе.
Ранее украинский президент провел встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По его словам, обсуждались "гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО". При этом он пояснил, что Киев ждет разъяснений по поводу приглашения в альянс.