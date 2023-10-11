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Австралия планирует эвакуацию своих граждан из Израиля

Австралия планирует эвакуацию своих граждан из Израиля Федеральное правительство Австралии обратилось к ведущим национальным авиаперевозчикам Qantas и Virgin Australia с просьбой организовать эвакуационные рейсы для австралийцев, желающих покинуть Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
Другие страны
11 октября 2023 г. 09:09
Австралия планирует эвакуацию своих граждан из Израиля

Федеральное правительство Австралии обратилось к ведущим национальным авиаперевозчикам Qantas и Virgin Australia с просьбой организовать эвакуационные рейсы для австралийцев, желающих покинуть Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Министр транспорта Австралии Кэтрин Кинг провела с руководством авиакомпаний Qantas и Virgin Australia переговоры, в ходе которых "выразила срочную просьбу правительства проработать с МИД страны варианты эвакуационных рейсов".

В МИД Австралии сообщили, что к 11 октября лишь 122 австралийца из более чем 12 тыс., зарегистрированных в австралийском посольстве в Тель-Авиве, покинули территорию Израиля самостоятельно.

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Версия на английском языке Australia plans to evacuate its citizens from Israel

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