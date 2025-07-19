Австралия передала Украине большую часть обещанных танков Abrams

Украина получила от Австралии первую партию танков M1A1 Abrams.

Украина получила от Австралии первую партию танков M1A1 Abrams.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале."Австралия передала Украине первую партию танков M1A1 Abrams. Большинство из переданных 49 танков уже на вооружении ВСУ", - написал он.

По словам Шмыгаля, оставшиеся машины поступят "в ближайшие месяцы". "Это весомое усиление стало частью пакета помощи стоимостью $245 млн, который входит в общую сумму в $1,5 млрд, предоставленной Австралией с начала конфликта", - отметил министр.