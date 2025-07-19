Австралия передала Украине большую часть обещанных танков Abrams

Украина получила от Австралии первую партию танков M1A1 Abrams.
Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале."Австралия передала Украине первую партию танков M1A1 Abrams. Большинство из переданных 49 танков уже на вооружении ВСУ", - написал он.
По словам Шмыгаля, оставшиеся машины поступят "в ближайшие месяцы". "Это весомое усиление стало частью пакета помощи стоимостью $245 млн, который входит в общую сумму в $1,5 млрд, предоставленной Австралией с начала конфликта", - отметил министр.