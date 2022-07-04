Австралия отменяет все коронавирусные ограничения для туристов

Австралия с 6 июля отменяет все коронавирусные ограничения для иностранных туристов, въезжащих в страну.
Как передает Report, об этом пишет The Independent.
Уже с ближайшей среды всем, кто направляется в Австралию, больше не придется заполнять так называемую Digital Passenger Declaration, подтверждающую их COVID-статус.
Таким образом австралийские власти надеются уменьшить очереди в аэропортах страны, а также привлечь больше иностранных квалифицированных работников и туристов.
Тем не менее, ношение масок в самолетах, направляющихся в Австралию, все еще будет обязательным.
В Австралии с начала пандемии коронавируса действовали одни из самых строгих в мире карантинных ограничений – почти два года страна оставалась полностью закрытой для иностранцев.
В феврале 2022 года Австралия наконец открылась для иностранных туристов, однако с целым рядом условий.
В течение весны 2022 года в самой Австралии были сняты практически все карантинные ограничения.