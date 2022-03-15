Австралия отменит запрет на въезд для международных круизных судов

Австралия отменит запрет на въезд для международных круизных судов в следующем месяце

Австралия отменит запрет на въезд для международных круизных судов в следующем месяце.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, спустя два года это фактически положит конец всем основным запретам на поездки из-за пандемии коронавируса и стимулирует индустрию туризма.

Федеральное правительство заявило, что не будет продлевать действующий запрет после 17 апреля, поскольку страна начинает жить с коронавирусом после достижения более высоких уровней вакцинации. Так, в прошлом месяце Австралия полностью открыла свои аэропорты для вакцинированных международных путешественников.

Австралия запретила въезд круизных судов в марте 2020 года.