Австралия отменила решение о приостановке авиаударов по Сирии

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Власти Австралии заявили об отмене решения о приостановке нанесения авиаударов по Сирии.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее стало известно, что ударные операции ВС Австралии в Сирии были временно прекращены в качестве меры предосторожности.

Согласно данным, опубликованным на сайте минобороны Австралии, страна вносит вклад в борьбу с ИГИЛ в Сирии и Ираке в рамках операции OKRA. На базе ВВС Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах дислоцированы восемь самолетов австралийских ВВС. В регионе также находятся около 780 австралийских военных.