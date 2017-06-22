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    Австралия отменила решение о приостановке авиаударов по Сирии

    В регионе находятся около 780 австралийских военных© TASS

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Власти Австралии заявили об отмене решения о приостановке нанесения авиаударов по Сирии.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

    Ранее стало известно, что ударные операции ВС Австралии в Сирии были временно прекращены в качестве меры предосторожности.

    Согласно данным, опубликованным на сайте минобороны Австралии, страна вносит вклад в борьбу с ИГИЛ в Сирии и Ираке в рамках операции OKRA. На базе ВВС Минхад в Объединенных Арабских Эмиратах дислоцированы восемь самолетов австралийских ВВС. В регионе также находятся около 780 австралийских военных.

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