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    ​Австралия осудила решение Японии начать вылов китов в Антарктике

    Данное решение Японии встретило осуждение 33 стран мира

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что очень разочарован решением Японии начать вылов китов в водах Антарктики.

    Как передает Report со ссылкой на ВВС, такое заявление он сделал во время своего короткого визита в Токио.

    Как передает издание, Япония приостановила охоту на китов в прошлом году согласно решению Международного суда ООН. В декабре этого года Токио вновь разрешил рыболовным компаниям начать рыболовный промысел в водах южной части Тихого океана. Данное решение Японии встретило осуждение 33 стран мира, в том числе и Австралии и Новой Зеландии.

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