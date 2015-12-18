​Австралия осудила решение Японии начать вылов китов в Антарктике

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что очень разочарован решением Японии начать вылов китов в водах Антарктики.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, такое заявление он сделал во время своего короткого визита в Токио.

Как передает издание, Япония приостановила охоту на китов в прошлом году согласно решению Международного суда ООН. В декабре этого года Токио вновь разрешил рыболовным компаниям начать рыболовный промысел в водах южной части Тихого океана. Данное решение Японии встретило осуждение 33 стран мира, в том числе и Австралии и Новой Зеландии.