Австралия оставит границы закрытыми еще на 4 месяца

Австралия сохранит запрет на международные поездки и оставит границы закрытыми по крайней мере еще на четыре месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил главный санитарный врач страны Брендан Мерфи в ходе онлайн-выступления в парламентском комитете по противодействию пандемии.

Он также отметил, что распространение вируса в мире идет чрезвычайно активно и не стоит "ожидать значительных перемен в ближайшие четыре месяца", а значит, несмотря на некоторое смягчение эпидемиологических ограничений внутри Австралии, границы страны должны оставаться закрытыми.

Мерфи рассказал, что в ближайшее время будет рассматриваться возможность снять ограничение на проведение массовых мероприятий, но "масштабные события все равно останутся под запретом". "Будет также пересмотрен еще ряд ограничений, введенных для спортивных сооружений, мелких розничных магазинов и детских площадок, но мы сначала должны оценить риск для здоровья населения", - подчеркнул он.

В настоящий момент в Австралии зарегистрировано 6 659 случаев заражения коронавирусом. С 25 января, когда в стране был выявлен первый случай заражения, 4 671 заболевший выздоровел, 75 пациентов умерли от заболевания, вызванного вирусом. За минувшие сутки на континенте были выявлены 12 новых случая инфицирования, что стало самым низким показателем с 9 марта. Среднесуточный прирост числа заболевших в стране составляет 0,3%.