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Австралия объявила о новых санкциях в отношении 35 российских организаций

Австралия объявила о новых санкциях в отношении 35 российских организаций Правительство Австралии вводит новые санкции в отношении 35 российских организаций и 10 граждан России и Беларуси.
Другие страны
20 июля 2023 г. 09:06

Правительство Австралии вводит новые санкции в отношении 35 российских организаций и 10 граждан России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделала в четверг глава МИД страны Пенни Вонг.

В заявлении министра отмечается, что санкции вводятся в отношении "35 предприятий оборонного, технологического и энергетического секторов и 10 российских и белорусских граждан". "Это решение, принятое в тесной координации с нашими международными партнерами, должно оказать максимальное давление на тех граждан, которые прямо или косвенно поддерживают вторжение России на Украину", - указала Вонг, отметив, что под санкции попали также предприятия, "имеющие важное экономическое и стратегическое значение для России".

По словам главы внешнеполитического ведомства, в новый санкционный список были внесены компании, поставляющие передовые технологии, электронику и оборудование российским вооруженным силам, и организации, занимающиеся атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов. Кроме того, финансовые ограничения были введены в отношении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, вице-премьера Дмитрий Чернышенко, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, а также генерального директора концерна "Калашников" Владимира Лепина и генерального директора холдинга "Вертолеты России" Николая Колесова.

С марта 2014 года правительство Австралии объявляло о введении антироссийских ограничений более 25 раз. В санкционный перечень Канберры включены свыше 1,1 тыс. граждан и более 300 предприятий РФ. Власти страны полностью прекратили торговые отношения с Российской Федерацией, заморозили активы попавших в черный список лиц и запретили национальным организациям вести дела с попавшими под санкции компаниями.

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