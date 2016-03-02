Австралия объявила угрозу цунами для островов в Индийском океане

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Власти Австралии объявили угрозу возникновения цунами в районе Кокосовых островов и острова Рождества в Индийском океане, где произошло мощное землетрясение.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в заявлении австралийского метеорологического бюро отмечается, что в регионе возможны опасные волнения, волны и усиление течений. Прогнозируется затопление береговой полосы после 20:15 по местному времени.

Эвакуация населения не объявлялась, но жителей островов просят покинуть прибрежную зону.

Угроза цунами для западного побережья материковой Австралии была отменена.

Землетрясение магнитудой 7,9 баллов произошло в среду. Эпицентр находился в 801 километре к юго-западу от города Паданг на индонезийском острове Суматра. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.