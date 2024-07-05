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Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония создают с НАТО механизм сотрудничества

Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония создают с НАТО механизм сотрудничества Правительства Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии ведут консультации с руководством НАТО о создании постоянно действующей структуры сотрудничества четырех стран и Североатлантического альянса.
Другие страны
5 июля 2024 г. 09:33
Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония создают с НАТО механизм сотрудничества

Правительства Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии ведут консультации с руководством НАТО о создании постоянно действующей структуры сотрудничества четырех стран и Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Sankei со ссылкой на японские правительственные источники.

По ее данным, высокопоставленные представители четырех стран, включая премьер-министра Японии Фумио Кисиду и президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, примут участие в саммите НАТО, который состоится на следующей неделе в Вашингтоне. Предполагается, что на полях этой встречи пройдет отдельная встреча "четверки" для обсуждения вопроса об укреплении системы регулярных контактов и сотрудничества с Североатлантическим альянсом. По данным газеты, в этом совещании на короткое время может принять участие президент США Джо Байден.

Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония имеют статус постоянных партнеров НАТО, они имеют представительства в Брюсселе при штаб-квартире альянса. Вооруженные силы отдельных стран НАТО в последнее время регулярно участвуют в совместных военных учениях, в частности с Австралией и Японией, в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона.

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