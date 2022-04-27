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Австралия направит в Украину партию тяжелого вооружения на сумму более $19 млн

Австралия направит в Украину партию тяжелого вооружения на сумму более $19 млн Правительство Австралии объявило об увеличении объемов военной помощи, поставляемой в Украину.
Другие страны
27 апреля 2022 г. 09:27
Австралия направит в Украину партию тяжелого вооружения на сумму более $19 млн

Правительство Австралии объявило об увеличении объемов военной помощи, поставляемой в Украину.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вещательная корпорация АBC, в рамках нового пакета Киеву будет отправлено тяжелое артиллерийское вооружение и боеприпасы на сумму 26,7 млн австралийских долларов (19,1 млн долларов).

Сообщается, что по просьбе Киева Канберра отправит в Украину шесть 155-миллиметровых гаубиц M777 с дальностью стрельбы до 30 км, а также боеприпасы к ним.

Таким образом общий объем средств, направленных австралийским правительством на закупку вооружений для Украины, вырастет до более чем 225 млн австралийских долларов (161,6 млн долларов). Общая сумма, выделенная Канберрой на гуманитарную помощь украинским гражданам, медикаменты и товары первой необходимости для вынужденных переселенцев, к настоящему моменту составляет 65 млн австралийских долларов (46,6 млн долларов).

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Версия на английском языке Australia to supply Ukraine with military hardware worth over $19 million

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