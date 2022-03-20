Австралия направит Украине не менее 70 тысяч тонн угля

Власти Австралии направят на Украину не менее 70 тыс тон энергетического угля для обеспечения энергобезопасности страны.
"Австралия поддержит энергетическую безопасность Украины, пожертвовав ей не менее 70 тыс. тонн энергетического угля в ответ на просьбу о помощи, полученную от правительства этой страны и поддержанную властями Польши", - указала Пейн, отметив, что данное решение австралийских властей было принято после многостороннего обсуждения с европейскими партнерами.
Также министр отметила, что австралийский уголь, поставку которого обеспечивает крупнейшая в стране угледобывающая компания Whitehaven Coal, "поддержит работу угольных электростанций Украины и поставку электроэнергии <…> для обогрева и освещения домов украинских граждан и работы предприятий страны". "Whitehaven Coal уже организовала отгрузку, и правительство работает с компанией и властями Украины и Польши над тем, чтобы доставить этот груз при первой же возможности. Стоимость партии угля и его доставки в порт назначения будет покрываться правительством Австралии", - уточнила глава МИД.
Правительство Австралии расширит программу военной помощи Украине и выделит более 22 млн австралийских долларов на гуманитарную поддержку граждан этой страны, сообщила Пейн.
Она подвела итоги переговоров премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и главы оборонного ведомства Питера Даттона с их украинскими коллегами Денисом Шмыгалем и Алексеем Резниковым. "Министерство обороны [Австралии] направит 21 млн австралийских долларов ($15,6 млн) на оказание военной помощи ВС Украины, после чего общий объем нашей программы финансирования вооружений для этой страны вырастет до 91 млн австралийских долларов ($67,6 млн)", - информировала Пейн в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Как уточнила министр, часть помощи будет направлена в виде очередного пакета финансирования в одну из стран НАТО для закупки вооружений для ВСУ. Вторая часть будет сформирована из собственных запасов Минобороны Австралии. Еще 30 млн австралийских долларов ($22,3 млн) будут выделены на закупку гуманитарной помощи для украинцев. Из этой суммы 10 млн австралийских долларов ($7,4 млн) предназначены для обеспечения безопасности детей, инвалидов и тех, "кто сталкивается с риском гендерного насилия", а 18 млн австралийских долларов ($13,4 млн) перечисляются в фонд ООН для защиты перемещенных женщин и девочек, а также Всемирной продовольственной программе.
Австралийские власти отменили налоги для благотворительных фондов, помогающих украинским беженцам в Польше, Румынии, Словакии и Венгрии. Налоговые льготы предусмотрены для организаций и частных лиц, направляющих пожертвования Киеву.