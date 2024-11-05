Австралия направит Украине 14 военных катеров для использования в Черном море

Правительство Австралии безвозмездно направит Украине 14 военных катеров общей стоимостью более $9 млн.

Правительство Австралии безвозмездно направит Украине 14 военных катеров общей стоимостью более $9 млн.

Как передает Report , об этом сообщил глава Минобороны страны Ричард Марлз.

В заявлении, распространенном оборонным ведомством, он указал, что новый пакет военной помощи позволит Украине укрепить морскую безопасность и обеспечить береговую охрану. "Эти быстрые и маневренные катера, принадлежавшие австралийским вооруженным силам, нарастят морской потенциал ВСУ и помогут противостоять атакам со стороны России в Черном море", - заявил Р. Марлз.

Глава Министерства обороны Австралии также напомнил, что общий объем военной помощи, оказанной Канберрой Киеву, превышает 1,3 млрд австралийских долларов ($856 млн). Еще порядка 200 млн австралийских долларов (около $131 млн) было направлено в качестве гуманитарной помощи.