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Австралия направит 315 млн долларов на программы экономического развития стран АСЕАН

Австралия направит 315 млн долларов на программы экономического развития стран АСЕАН Австралия направит дополнительно 470 млн австралийских долларов (315 млн долларов США) на программы экономического развития членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Другие страны
12 ноября 2022 г. 11:51
Австралия направит 315 млн долларов на программы экономического развития стран АСЕАН

Австралия направит дополнительно 470 млн австралийских долларов (315 млн долларов США) на программы экономического развития членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал в субботу глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, выступая на саммите стран АСЕАН в Австралии.

По словам премьер-министра, власти Австралии намерены поддержать экономическое развитие стран Юго-Восточной Азии, для чего "выделяют 470 млн австралийских долларов в качестве дополнительной помощи".

"Австралия по-прежнему привержена защите порядка, основанного на правилах, в регионе, центральную роль в котором играет АСЕАН. Работая в тесном сотрудничестве, мы можем создать безопасное и стабильное будущее", - указал Альбанезе.

Также глава австралийского правительства отметил, что для ускоренной реализации стратегии экономического развития стран АСЕАН власти Австралии учреждают должность специального советника по связям со странами Юго-Восточной Азии, которую займет предприниматель Николас Мур.

В ходе своего выступления Альбанезе предложил провести в Австралии специальный саммит Австралия - АСЕАН в 2024 году, чтобы таким образом "отметить 50-ю годовщину партнерства с организацией".

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