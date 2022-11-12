Австралия направит 315 млн долларов на программы экономического развития стран АСЕАН

Австралия направит дополнительно 470 млн австралийских долларов (315 млн долларов США) на программы экономического развития членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Австралия направит дополнительно 470 млн австралийских долларов (315 млн долларов США) на программы экономического развития членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал в субботу глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, выступая на саммите стран АСЕАН в Австралии.

По словам премьер-министра, власти Австралии намерены поддержать экономическое развитие стран Юго-Восточной Азии, для чего "выделяют 470 млн австралийских долларов в качестве дополнительной помощи".

"Австралия по-прежнему привержена защите порядка, основанного на правилах, в регионе, центральную роль в котором играет АСЕАН. Работая в тесном сотрудничестве, мы можем создать безопасное и стабильное будущее", - указал Альбанезе.

Также глава австралийского правительства отметил, что для ускоренной реализации стратегии экономического развития стран АСЕАН власти Австралии учреждают должность специального советника по связям со странами Юго-Восточной Азии, которую займет предприниматель Николас Мур.

В ходе своего выступления Альбанезе предложил провести в Австралии специальный саммит Австралия - АСЕАН в 2024 году, чтобы таким образом "отметить 50-ю годовщину партнерства с организацией".