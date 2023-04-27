Австралия направит $2,5 млрд на модернизацию военных баз на севере страны

Правительство Австралии направит $2,5 млрд на модернизацию и расширение военных баз на севере страны.
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По его словам, повышение боеспособности подразделений, дислоцированных на северном побережье страны, является ключевым направлением для правительства Австралии, и потому "на их модернизацию и расширение в следующие четыре года будут направлены 3,8 млрд австралийских долларов ($2,5 млрд - ред.)".
"С учетом современных геостратегических условий австралийская армия должна получить новые возможности для совершения воздушных и морских военных операций с северного побережья страны, а кроме того, в этом регионе должны быть развернуты дополнительные отряды ВВС, средства ПВО и дальней разведки", - указал Марлз.
Отмечается, что в рамках выделенных средств 2 млрд австралийских долларов ($1,3 млрд) будут направлены на реконструкцию военных авиабаз, расположенных на севере штата Квинсленд и в центральных областях Северной территории, 1 млрд австралийских долларов ($660,8 млн) - на расширение территорий военных баз на севере страны, приобретение новых участков и ремонт зданий и еще 800 млн австралийских долларов ($528,6 млн) - на ремонт и модернизацию портовой инфраструктуры баз ВМС страны.