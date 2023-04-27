О нас

Австралия направит $2,5 млрд на модернизацию военных баз на севере страны

Австралия направит $2,5 млрд на модернизацию военных баз на севере страны Правительство Австралии направит $2,5 млрд на модернизацию и расширение военных баз на севере страны.
Другие страны
27 апреля 2023 г. 08:54
Австралия направит $2,5 млрд на модернизацию военных баз на севере страны

Правительство Австралии направит $2,5 млрд на модернизацию и расширение военных баз на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны страны Ричард Марлз.

По его словам, повышение боеспособности подразделений, дислоцированных на северном побережье страны, является ключевым направлением для правительства Австралии, и потому "на их модернизацию и расширение в следующие четыре года будут направлены 3,8 млрд австралийских долларов ($2,5 млрд - ред.)".

"С учетом современных геостратегических условий австралийская армия должна получить новые возможности для совершения воздушных и морских военных операций с северного побережья страны, а кроме того, в этом регионе должны быть развернуты дополнительные отряды ВВС, средства ПВО и дальней разведки", - указал Марлз.

Отмечается, что в рамках выделенных средств 2 млрд австралийских долларов ($1,3 млрд) будут направлены на реконструкцию военных авиабаз, расположенных на севере штата Квинсленд и в центральных областях Северной территории, 1 млрд австралийских долларов ($660,8 млн) - на расширение территорий военных баз на севере страны, приобретение новых участков и ремонт зданий и еще 800 млн австралийских долларов ($528,6 млн) - на ремонт и модернизацию портовой инфраструктуры баз ВМС страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
20 апреля 2023 г. 14:08
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
20 апреля 2023 г. 23:28
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
21 апреля 2023 г. 11:31
В Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
ФотоВ Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
24 апреля 2023 г. 12:24
В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
ВидеоВ Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
25 апреля 2023 г. 10:09
Новый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
ФотоНовый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
26 апреля 2023 г. 11:38
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Эрдоган дал старт поставкам в Турцию черноморского газа
Эрдоган дал старт поставкам в Турцию черноморского газа
20 апреля 2023 г. 23:11
ЕС подготовил для Украины 16 тыс. солдат
ЕС подготовил для Украины 16 тыс. солдат
21 апреля 2023 г. 17:56
В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ сбили российский Ми-24
В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ сбили российский Ми-24
22 апреля 2023 г. 22:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi