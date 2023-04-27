Австралия направит $2,5 млрд на модернизацию военных баз на севере страны

Правительство Австралии направит $2,5 млрд на модернизацию и расширение военных баз на севере страны.

Правительство Австралии направит $2,5 млрд на модернизацию и расширение военных баз на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны страны Ричард Марлз.

По его словам, повышение боеспособности подразделений, дислоцированных на северном побережье страны, является ключевым направлением для правительства Австралии, и потому "на их модернизацию и расширение в следующие четыре года будут направлены 3,8 млрд австралийских долларов ($2,5 млрд - ред.)".

"С учетом современных геостратегических условий австралийская армия должна получить новые возможности для совершения воздушных и морских военных операций с северного побережья страны, а кроме того, в этом регионе должны быть развернуты дополнительные отряды ВВС, средства ПВО и дальней разведки", - указал Марлз.

Отмечается, что в рамках выделенных средств 2 млрд австралийских долларов ($1,3 млрд) будут направлены на реконструкцию военных авиабаз, расположенных на севере штата Квинсленд и в центральных областях Северной территории, 1 млрд австралийских долларов ($660,8 млн) - на расширение территорий военных баз на севере страны, приобретение новых участков и ремонт зданий и еще 800 млн австралийских долларов ($528,6 млн) - на ремонт и модернизацию портовой инфраструктуры баз ВМС страны.