Австралия намерена поставить в Германию более 100 бронетранспортеров Boxer

Австралия поставит более 100 многоцелевых бронетранспортеров Boxer в Германию.

Австралия поставит более 100 многоцелевых бронетранспортеров Boxer в Германию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о планируемом подписании соответствующего соглашения сообщил в понедельник глава австралийского правительства Энтони Альбанезе.

По словам премьер-министра, соглашение "о поставке более 100 многоцелевых бронетранспортеров Boxer в Германию будет подписано во вторник, 11 июля". "Этот контракт станет одним из самых крупных в истории [австралийского ВПК]. Он позволит сохранить порядка тысячи рабочих мест и <…> принесет экономике страны более 1 млрд австралийских долларов (666,6 млн долларов). Это соглашение также поможет укрепить суверенитет Австралии и повысить ее обороноспособность", - указал Альбанезе в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

Премьер Австралии, пребывающий с рабочей поездкой в Берлине, также отметил, что в ближайшие дни будет объявлено о "еще нескольких соглашениях между предприятиями австралийского ВПК и немецкими организациями".

Глава австралийского правительства отправился с рабочей поездкой в Европу для того, чтобы принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Перед этим Альбанезе совершил визит в Берлин, где провел двусторонние переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как сообщили в канцелярии австралийского премьера, на полях саммита НАТО он проведет ряд встреч с европейскими лидерами, в ходе которых "будет отстаивать стратегические приоритеты Индо-Тихоокеанского региона и продвигать австралийскую повестку в области безопасности, экономики и торговли".