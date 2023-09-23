Австралия намерена получить место в Совете Безопасности ООН на 2029-2030 годы

Австралия стремится получить место в Совете Безопасности ООН на 2029-2030 годы.

Австралия стремится получить место в Совете Безопасности ООН на 2029-2030 годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

По словам министра, приверженность Канберры "международному миру и безопасности является причиной того, что Австралия стремится получить место в Совете Безопасности [ООН] на 2029-2030 годы".

"И по этой же причине мы выступаем за реформирование этой организации, позволяющее обеспечить более широкое представительство для стран Африки, Латинской Америки и Азии, а также места постоянных членов для Индии и Японии", - сказала она.