О нас

Австралия начнет готовить персонал для атомных подлодок

Австралия начнет готовить персонал для атомных подлодок Власти Австралии объявили о запуске программы профессиональной подготовки персонала для атомных подводных лодок в свете реализации соглашений партнерства AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США).
Другие страны
2 сентября 2024 г. 07:53
Австралия начнет готовить персонал для атомных подлодок

Власти Австралии объявили о запуске программы профессиональной подготовки персонала для атомных подводных лодок в свете реализации соглашений партнерства AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

По его словам, на первом этапе в программе подготовки и повышения квалификации примут участие 200 военнослужащих и выпускников австралийских вузов.

"Эта инициатива позволит в течение следующих двух лет обучить 200 человек дисциплинам и профессиям, нужным для эксплуатации и обслуживания атомных подводных лодок", - заявил он.

Глава правительства также отметил, что на начальном этапе программы обучения и переподготовки приоритетными направлениями станут промышленное производство и обработка, управление проектами и логистика. Власти намереваются привлечь сотрудников к работе на объектах, связанных с обслуживанием, ремонтом, а затем и производством подводных лодок.

Ожидается, что к 2040 году в рамках этой и других образовательных программ в стране появятся свыше 20 тыс. высококвалифицированных сотрудников, занятых на объектах, связанных со строительством и обслуживанием атомного подводного флота.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avstraliya nüvə sualtı qayıqları üçün təlim proqramına başlayıb

Самое важное

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi