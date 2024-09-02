Австралия начнет готовить персонал для атомных подлодок

Власти Австралии объявили о запуске программы профессиональной подготовки персонала для атомных подводных лодок в свете реализации соглашений партнерства AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США).

Власти Австралии объявили о запуске программы профессиональной подготовки персонала для атомных подводных лодок в свете реализации соглашений партнерства AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

По его словам, на первом этапе в программе подготовки и повышения квалификации примут участие 200 военнослужащих и выпускников австралийских вузов.

"Эта инициатива позволит в течение следующих двух лет обучить 200 человек дисциплинам и профессиям, нужным для эксплуатации и обслуживания атомных подводных лодок", - заявил он.

Глава правительства также отметил, что на начальном этапе программы обучения и переподготовки приоритетными направлениями станут промышленное производство и обработка, управление проектами и логистика. Власти намереваются привлечь сотрудников к работе на объектах, связанных с обслуживанием, ремонтом, а затем и производством подводных лодок.

Ожидается, что к 2040 году в рамках этой и других образовательных программ в стране появятся свыше 20 тыс. высококвалифицированных сотрудников, занятых на объектах, связанных со строительством и обслуживанием атомного подводного флота.