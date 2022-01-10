Австралия начала прививать детей от пяти до 11 лет против COVID-19

Власти Австралии с понедельника начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавирусной инфекции препаратом американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Власти Австралии с понедельника начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавирусной инфекции препаратом американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант.

Он заявил, что "3 млн доз вакцины будут распространены перед началом нового учебного года (начинается 2 февраля), чтобы 2,3 млн детей, имеющих право на прививку против COVID-19, могли сделать первый укол". Глава ведомства отметил, что дети в возрасте от 5 до 11 лет будут привиты двумя дозами препарата, вводимыми с промежутком в восемь недель.

Также министр сообщил, что к настоящему моменту почти 19 млн взрослых жителей Австралии (более 92%) полностью привиты против коронавируса, а более 3 млн из них уже получили бустерную дозу вакцины. "В возрастной категории от 12 до 15 лет полностью вакцинированы более 910 тыс. человек (74%), а теперь дети от 5 до 11 лет также могут получить защиту, которую обеспечивает вакцина против COVID-19", - сказал Хант.

На сегодняшний день препарат концерна Pfizer - BioNTech является единственной вакциной, одобренной для иммунизации детей в Австралии, однако национальный фармрегулятор рассматривает заявку американской компании Moderna, предлагающей использовать произведенную ею вакцину против коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет.