Австралия может выслать российских дипломатов из-за ситуации в Украине

Глава МИД Австралии Марис Пейн не исключила возможность высылки российских дипломатов из Канберры в качестве реакции на военные действия России в Украине, однако подчеркнула, что важно сохранить линию связи с Россией.

Глава МИД Австралии Марис Пейн не исключила возможность высылки российских дипломатов из Канберры в качестве реакции на военные действия России в Украине, однако подчеркнула, что важно сохранить линию связи с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД заявила в четверг в эфире радиостанции ABC.

"Мы никогда не переставали искать дипломатическое решение [кризиса в Украине], и сохранять пути и возможности для такого диалога очень важно", - заявила Пейн в четверг в эфире радиостанции ABC, отметив, что "высылка посла РФ по-прежнему остается реальным вариантом для правительства Австралии".

Министр также подчеркнула, что, обсуждая данный вопрос, необходимо помнить о пользе "прямых линий связи с российским правительством", которые обеспечивает посольство РФ.