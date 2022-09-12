Австралия может провести референдум об отказе от монархии

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не исключил возможности проведения референдума об отказе считать британского монарха главой страны.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не исключил возможности проведения референдума об отказе считать британского монарха главой Содружества наций.

Как передает Report со ссылкой на газету The Guardian, об этом премьер заявил в эфире ABC News Breakfast.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он провести референдум об установлении республики в Австралии, Альбанезе обратил внимание, что в настоящее время это выглядело бы "неуместно", но не стал отвергать эту идею.

Политик в то же время напомнил, что его основной целью является внесение в конституцию страны упоминания аборигенов как первых жителей Австралии и создание для них консультативного органа.

Ранее стало известно, что правительство Антигуа и Барбуда в ближайшие три года собирается провести республиканский референдум по выходу из-под власти британской монархии. Об этом в беседе с телеканалом ITV заявил премьер-министр островного государства Гастон Браун.

По его словам, референдум не является проявлением разногласий между Антигуа и Барбудой и монархией. Также Браун указал, что он намерен организовать голосование "в течение ближайших трех лет".

Отметим, что королева Елизавета II была названа главой Содружества наций во время своей коронации в 1953 году. На тот момент она формально была главой семи государств из восьми, входивших в Содружество. Членами Содружества являются 53 государства.