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Австралия лишит наград офицеров, связанных с военными преступлениями в Афганистане

Австралия лишит наград офицеров, связанных с военными преступлениями в Афганистане Министр обороны Австралии Ричард Марлз решил лишить медалей военнослужащих, связанных с военными преступлениями австралийских солдат в Афганистане.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 07:38
Австралия лишит наград офицеров, связанных с военными преступлениями в Афганистане

Министр обороны Австралии Ричард Марлз решил лишить медалей военнослужащих, связанных с военными преступлениями австралийских солдат в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление главы ведомства было распространено Минобороны страны.

В документе отмечается, что несколько действующих и бывших офицеров ВС Австралии "будут лишены медалей "За выдающиеся заслуги" в связи с подозрением в участии в совершении военных преступлений" в период службы на территории Афганистана.

"Я написал тем, чьи награды стали предметом особого расследования, <...> и сообщил, что принял в их отношении решения, соответствующие выводам и рекомендациям, содержащимся в отчете Бреретона", - указал министр.

Марлз отметил, что уголовное расследование преступлений, совершенных военнослужащими МО Австралии в Афганистане, будет продолжено, и "перспектива судебного преследования для солдат и офицеров все еще существует, хотя этот процесс займет, вероятно, много лет".

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