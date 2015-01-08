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    ​В Австралии во время лесных пожаров погибли сотни животных

    Ветеринары начали лечить домашних животных, скот и диких зверей

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сотни животных погибли в Южной Австралии во время лесных пожаров.

    Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, более 100 человек госпитализированы, 32 дома и 125 пристроек были уничтожены пожарами.

    Дождь в среду, 7 января, ослабил пожар, но молнии и сильный ветер могут представлять серьезную опасность, сообщили в австралийском Бюро метеорологии.

    Многие животные, которые не погибли во время пожара, остались без пищи, воды и убежища. Ветеринары и спасатели животных получили доступ к пострадавшим от пожаров районам и начали лечить домашних животных, скот и диких зверей.

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