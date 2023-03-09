Австралия купит у США до пяти атомных подводных лодок

Австралия планирует в рамках проекта AUKUS купить у Соединенных Штатов до пяти атомных подводных лодок Virginia.

Австралия планирует в рамках проекта AUKUS купить у Соединенных Штатов до пяти атомных подводных лодок Virginia.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации США.

Ранее Sydney Morning Herald писало, что премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на следующей неделе отправится в США для закрепления сделки о строительстве атомных подлодок.

Австралийский премьер, его британский коллега Риши Сунак и президент США Джо Байден на следующей неделе проведут встречу в США в рамках сотрудничества внутри военного союза трех стран - AUKUS. Ожидается, что после встречи будет объявлено о планах Австралии по подлодкам, которые, по данным издания, будут стоить не менее 100 миллиардов долларов.