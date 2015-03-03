​Австралия направит 300 военных для тренировки иракцев против ИГ

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Австралия отправит 300 военнослужащих для тренировки иракских войск в борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ) в ответ на просьбу США о содействии международной коалиции. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Австралии Тони Эббот.

По словам премьер-министра, глава иракского правительства поддержал решение австралийских властей.

Австралийские отряды отправятся в город Таджи к северо-западу от Багдада, где уже разместились 140 военнослужащих из Новой Зеландии.

Отметим, что в прошлом году Австралия уже направила в Ирак 600 военнослужащих.