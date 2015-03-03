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    ​Австралия направит 300 военных для тренировки иракцев против ИГ

    Глава иракского правительства поддержал решение австралийских властей

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Австралия отправит 300 военнослужащих для тренировки иракских войск в борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ) в ответ на просьбу США о содействии международной коалиции. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил премьер-министр Австралии Тони Эббот.

    По словам премьер-министра, глава иракского правительства поддержал решение австралийских властей.

    Австралийские отряды отправятся в город Таджи к северо-западу от Багдада, где уже разместились 140 военнослужащих из Новой Зеландии.

    Отметим, что в прошлом году Австралия уже направила в Ирак 600 военнослужащих.

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