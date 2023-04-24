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Австралия изменила стратегию национальной обороны

Австралия изменила стратегию национальной обороны Правительство Австралии изменило стратегию национальной обороны на фоне новых геополитических реалий.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 09:06
Австралия изменила стратегию национальной обороны

Правительство Австралии изменило стратегию национальной обороны на фоне новых геополитических реалий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

По его словам, появление такой стратегии, в соответствии с которой отменяется часть военных проектов и назначаются новые приоритеты, "вызвано изменившимися геополитическими условиями".

"Правительство будет инвестировать в новые средства обороны и развивать отношения с партнерами, чтобы обеспечить безопасность Австралии и региона в существующей стратегической обстановке", - сказал он.

В рамках новой военной доктрины Австралии были определены шесть ключевых направлений, развитие которых должно начаться немедленно.

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