Австралия изменила стратегию национальной обороны

Правительство Австралии изменило стратегию национальной обороны на фоне новых геополитических реалий.

Правительство Австралии изменило стратегию национальной обороны на фоне новых геополитических реалий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

По его словам, появление такой стратегии, в соответствии с которой отменяется часть военных проектов и назначаются новые приоритеты, "вызвано изменившимися геополитическими условиями".

"Правительство будет инвестировать в новые средства обороны и развивать отношения с партнерами, чтобы обеспечить безопасность Австралии и региона в существующей стратегической обстановке", - сказал он.

В рамках новой военной доктрины Австралии были определены шесть ключевых направлений, развитие которых должно начаться немедленно.