Австралия изменила стратегию национальной обороны

Правительство Австралии изменило стратегию национальной обороны на фоне новых геополитических реалий.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
По его словам, появление такой стратегии, в соответствии с которой отменяется часть военных проектов и назначаются новые приоритеты, "вызвано изменившимися геополитическими условиями".
"Правительство будет инвестировать в новые средства обороны и развивать отношения с партнерами, чтобы обеспечить безопасность Австралии и региона в существующей стратегической обстановке", - сказал он.
В рамках новой военной доктрины Австралии были определены шесть ключевых направлений, развитие которых должно начаться немедленно.