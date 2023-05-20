Австралия, Индия, Япония и США обеспокоены ситуацией в Украине

Страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, включает Австралию, Индию, Японию и США) заявили об обеспокоенности ситуацией в Украине и выступили за мирное разрешение споров.
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"Мы выступаем за соблюдение международного права, мирное разрешение споров и соблюдение принципов Устава ООН, включая территориальную целостность и суверенитет всех государств", — подчеркивается в документе.
QUAD также выразили обеспокоенность ситуацией в Украине и подчеркнули, что скорбят о "ее ужасных и трагических гуманитарных последствиях".
В заявлении отмечается, что представители диалога признали серьезное воздействие конфликта на глобальную экономическую систему, а также продовольственную, топливную и энергетическую безопасность.