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Австралия, Индия, Япония и США обеспокоены ситуацией в Украине

Австралия, Индия, Япония и США обеспокоены ситуацией в Украине Страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, включает Австралию, Индию, Японию и США) заявили об обеспокоенности ситуацией в Украине и выступили за мирное разрешение споров.
Другие страны
20 мая 2023 г. 23:11
Австралия, Индия, Япония и США обеспокоены ситуацией в Украине

Страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, включает Австралию, Индию, Японию и США) заявили об обеспокоенности ситуацией в Украине и выступили за мирное разрешение споров.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении группы.

"Мы выступаем за соблюдение международного права, мирное разрешение споров и соблюдение принципов Устава ООН, включая территориальную целостность и суверенитет всех государств", — подчеркивается в документе.

QUAD также выразили обеспокоенность ситуацией в Украине и подчеркнули, что скорбят о "ее ужасных и трагических гуманитарных последствиях".

В заявлении отмечается, что представители диалога признали серьезное воздействие конфликта на глобальную экономическую систему, а также продовольственную, топливную и энергетическую безопасность.

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