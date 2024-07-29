Австралия, Индия, США и Япония осудили КНДР за пуски ракет и ядерную программу

Главы МИД Австралии, Индии, США и Японии (страны-члены четырехстороннего диалога по безопасности - QUAD) выступили с совместным заявлением по итогам встречи в Токио.

Главы МИД Австралии, Индии, США и Японии (страны-члены четырехстороннего диалога по безопасности - QUAD) выступили с совместным заявлением по итогам встречи в Токио.

Как передает Report, об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на МИД Японии.

"Мы осуждаем дестабилизирующие запуски Северной Кореи с использованием технологии баллистических ракет и ее стремление к созданию ядерное оружия в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Выражаем серьезную обеспокоенность по поводу использования Северной Кореей связей [в области] распространения [ядерного оружия], вредоносной деятельности в киберпространстве и [использование] рабочих за рубежом для финансирования ее незаконных программ [по созданию] оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - говорится в тексте.

Они призывали все государства-члены ООН соблюдать соответствующие резолюции СБ ООН, включая запрет на передачу Северной Корее или получении от Северной Кореи всех видом оружия и материалов.