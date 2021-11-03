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Австралия и Вьетнам заключили соглашение о расширенном экономическом взаимодействии

Австралия и Вьетнам заключили соглашение о расширенном экономическом взаимодействии Австралия и Вьетнам приняли совместную стратегию расширенного экономического взаимодействия.
Другие страны
3 ноября 2021 г. 08:58
Австралия и Вьетнам заключили соглашение о расширенном экономическом взаимодействии

Австралия и Вьетнам приняли совместную стратегию расширенного экономического взаимодействия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник вечером австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

Соответствующий документ лидеры стран подписали на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Австралию и Вьетнам связывает динамичное стратегическое партнерство, основанное на прочных экономических отношениях и связях в области безопасности. Мы открываем новую главу (в отношениях двух стран), подписав совместное заявление… о запуске стратегии расширенного экономического взаимодействия", - указал Моррисон в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Австралийский премьер отметил, что документ, подписанный в Глазго им и его вьетнамским коллегой Фам Минь Чинем, содержит новые обязательства в рамках стратегического партнерства двух стран, а также "подробную дорожную карту для реализации совместных планов по увеличению двусторонних инвестиций и расширению торговых связей".

Также Моррисон сообщил, что в ходе встречи лидеры обсудили "важность прагматичного подхода к действиям по борьбе с изменением климата, соответствующего уникальной ситуации каждой страны". "Австралия и Вьетнам привержены быстрому освоению возобновляемых источников энергии, обеспечению адаптации и устойчивости, а также снижению выброса парниковых газов до нуля", - указал премьер.

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